PATTAYA: Ein schrecklicher Zwischenfall erschütterte am frühen Donnerstagmorgen (27. Juli 2023) die Stadt Pattaya. Eine 43-jährige thailändische Frau wurde laut Berichten stark betrunken auf einem Bahngleis im Unterbezirk Nongprue des Bezirks Banglamung in Chonburi gefunden. Rettungskräfte von Sawang Boriboon Rescue Foundation berichteten, dass sie bewusstlos war und tragischerweise beide Beine verlor, nachdem sie von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden war.

Augenzeugen beschrieben das weibliche Opfer als stark nach Alkohol riechend, als die Rettungskräfte den Unfallort erreichten. Die Frau wurde in einem cremefarbenen ärmellosen Hemd und einer schwarzen Hose gefunden und schrie vor Schmerz und Verzweiflung. Die Retter leisteten sofort Erste Hilfe, bevor sie die abgetrennten Beine schnellstmöglich in das nächstgelegene Krankenhaus brachten.

Der Zugführer, 44, erklärte, dass er einen Güterzug von Bua Yai in der Provinz Nakhon Ratchasima nach Map Ta Phut in Rayong fuhr, um Waren zu liefern. Kurz vor der Unfallstelle nahe des Siam Country Club wies ein Beamter ihn darauf hin, dass eine Frau mit den Beinen auf den Gleisen lag. Doch aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse erkannte er die Gefahr zu spät und konnte den Zug nicht rechtzeitig stoppen. Nachdem er den Zug zum Halten gebracht hatte, untersuchte er die Frau und bemerkte die schweren Blutungen an ihren Beinen. Daraufhin alarmierte er sofort die Rettungskräfte.

Das verletzte Opfer wurde umgehend medizinisch versorgt, jedoch liegen derzeit keine weiteren Informationen über ihren Zustand vor.

Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt, der durch starke Alkoholisierung verursacht wurde, und nicht um einen Selbstmord. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks dauern jedoch an.