Traffy-Fondue-App hilft Ausländern

Von: Björn Jahner | 23.08.23

PHUKET: Die Provinzverwaltung hat eine englischsprachige Version der App „Traffy Fondue“ eingeführt, um ausländischen Besuchern zu helfen, Beschwerden über die lokale Umwelt und öffentliche Dienstleistungen vorzubringen.

Phukets Gouverneur Narong Woonciew teilte am Dienstag (22. August 2023) mit, dass die App positives Feedback von den Insulanern erhalten hat, die auf eine schnelle Lösung für ihre alltäglichen Probleme hoffen.

Nach Aussage von Gouverneur Narong habe Phuket das System am 19. Dezember letzten Jahres vom Nationalen Zentrum für Elektronik und Computertechnologie (Nectec) der Nationalen Behörde für Wissenschafts- und Technologieentwicklung (NSTDA) erworben, um es als Plattform für die Einreichung von Beschwerden zu nutzen.

Bisher haben die Menschen 3.122 Beschwerden über die App registriert. Davon wurden 1.887 oder 60 Prozent der Beschwerden bearbeitet.

Das Traffy-Fondue-System wurde in Bangkok und anderen Provinzen eingeführt, darunter Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani und Chai Nat.

Die meisten Beschwerden betrafen Verkehrsprobleme, gefolgt von Sauberkeit, Straßenzustand, Stromausfällen, defekten Bürgersteigen, trockenen Wasserleitungen, Lärmbelästigung, Luftverschmutzung und Drogenproblematik.

Phuket hat die englische Version eingeführt, um ausländische Besucher zu unterstützen und die Sammlung von Daten zu erleichtern, die benötigt werden, um Wege zur Verbesserung der natürlichen Umwelt und der Verkehrssicherheit in der Provinz zu finden, so der Gouverneur.

In Phukets Nachbarprovinz Phang-nga sagte der stellvertretende Gouverneur Thalerngsak Nuchpraharn, dass die Zahl der ausländischen Touristen in diesem Monat bisher um 20 Prozent gestiegen sei, verglichen mit den gleichen Zeiträumen in den Jahren 2019 bis 2020, die den Beginn der Covid-10-Pandemie markierten.

Phang-ngas Vizegouverneur Thalerngsak informierte, dass die meisten Touristen aus skandinavischen Ländern wie Schweden kämen, die vor allem für den Medizin- und Gesundheitstourismus nach Thailand kommen.

Er wies darauf hin, dass Spa-Massagen, gesunde Ernährung und Kräutertherapie große Verkaufsargumente für die Insel sind.

„Wir sind zuversichtlich, dass es in Phang-nga in Zukunft keine Nebensaison geben wird“, sagte er.

„Die Provinz fördert auch andere Aktivitäten, um mehr einheimische Touristen anzuziehen“, so Khun Thalerngsak. Er fügte hinzu, dass die Provinz auf einen Anstieg der Touristenzahlen während der Hochsaison im November vorbereitet sei.