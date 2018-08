Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.18

Freispruch für Bangkoks ehemaligen Polizeichef Generalleutnant Suchart Muenkaew. Archivbild: The Nation

BANGKOK: Ein Gericht hat am Dienstag den ehemaligen Bangkoker Polizeichef Generalleutnant Suchart Muenkaew von dem Vorwurf freigesprochen, im Oktober 2008 Tränengas widerrechtlich zur Auflösung der Demonstranten der People’s Alliance for Democracy (PAD) vor dem Parlament angeordnet zu haben.

Suchart und drei weitere Mitangeklagte, der frühere Premierminister Somchai Wongsawat, der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Chavalit Yongchaiyudh und der ehemalige Polizeichef General Patcharawat Wongsuwan, wurden von der Nationalen Antikorruptionskommission (NACC) wegen ihrer Rolle bei dem gewalttätigen Einsatz gegen die PAD-Demonstranten angeklagt. Bei den PAD-Protesten unter den Anführern Chamlong Srimuang und Sonthi Limthongkul waren am 6. und 7. Oktober mehrere Demonstranten getötet und verletzt worden.

Ein Gericht sprach in erster Instanz alle vier Angeklagten frei, aber die NACC legte Berufung gegen Generalleutnant Suchart bei der Strafkammer des Obersten Gerichtshofs für Inhaber politischer Ämter ein. Das Gericht entschied, dass die Verwendung von Tränengas, wie von der städtischen Polizei angeordnet worden war, um die Demonstration zu zerschlagen, der Situation angemessen war. So sei es der Polizei gelungen, den Weg frei zu machen, damit die Kabinettsmitglieder ins Parlament kommen konnten, um an der Ankündigung einer Grundsatzerklärung teilzunehmen. Die Verwendung von Tränengas habe die Menge kontrollieren sollen und sei nicht dazu bestimmt gewesen, Menschen zu verletzen.