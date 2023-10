Traditionelle Halloween-Parade für Hunde in New York

Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.23

Verkleidete Hunde nehmen am 33. Tompkins Square Halloween Dog Festival teil. Foto: Bruce Cotler/Zuma Press Wire/dpa

NEW YORK: Verkleidet als Barbie, Ken, Gitarrenspieler oder schicke Dame mit Sonnenbrille haben hunderte Hunde und ihre Besitzer in New York schon einmal Halloween vorgefeiert.

Beim 33. «Tompkins Square Halloween Dog Festival» stellten die Teilnehmer des alljährlichen Wettbewerbs am Samstag (Ortszeit) ihre Verkleidungskünste in Manhattans East Village unter Beweis. 15.000 Menschen, viele mit Hund, kamen nach Angaben der Veranstalter zu dem Spektakel, das rund eine Woche vor Halloween (31. Oktober) stattfand. Zum Gewinner wurde schließlich «Pookah» gekürt - ein Spitz, der als «Pookah-der-Bär» verkleidet war, mit rotem Pulli und Honigtopf.