BANGKOK: Ausländische Touristen, die ein Einreisezertifikat für Thailand erhalten haben, müssen vor ihrer Ankunft die ThailandPlus-App herunterladen.

Die App, die ähnlich wie GPS funktioniert, ermöglicht es den Behörden, den Aufenthaltsort von ausländischen Besuchern während ihres Aufenthalts in Thailand im Falle eines erneuten Ausbruchs von Covid-19 zu ermitteln.

Die App wurde erstmals im November letzten Jahres angekündigt und wurde vom Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, dem Büro des Premierministers und der Digital Government Development Agency entwickelt. Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Regierung soll die App bei ausländischen Touristen Vertrauen in ihre Gesundheit und Sicherheit schaffen und dazu beitragen, die Verbreitung einer Coronavirus-Infektion einzudämmen.

„Mit dieser App werden die Behörden in der Lage sein, einzelne Personen früher zu erreichen und auch lokale Beamte zu alarmieren, wenn ein hohes Risiko einer Übertragung besteht. Die thailändischen Botschaften und Konsulate in Übersee werden ausländische Besucher informieren, wie sie ThailandPlus herunterladen können", heißt es weiter in einer Erklärung der Regierung. ThailandPlus funktioniert wie die Mor-Chana-App, aber sie ist mit Informationen des Außenministeriums verknüpft, die sich auf die Einreisebescheinigung der ankommenden ausländischen Touristen beziehen, zur Überprüfung und Nachverfolgung, ab ihrer Ankunft in Thailand. Die Regierung betont, dass die App nicht das Recht der Besucher auf Privatsphäre verletzen würde, sondern nur die Covid-19-Rückverfolgung verbessern soll.