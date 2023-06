SAMUT PRAKAN: Toyota Motor verkündete am Montag (26. Juni 2023) in Bangkok, dass das Unternehmen ab November dieses Jahres in Thailand mit der Produktion von Wasserstoff aus Biogas starten wird. Diese Entscheidung stellt einen bedeutsamen Fortschritt in der Zusammenarbeit zwischen dem Automobilhersteller und dem lokalen Mischkonzern Charoen Pokphand Group (CP Group) dar, um Wasserstoff als Teil der Bemühungen zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors des Königreichs einzusetzen.

Die geplante Anlage zur Wasserstoffproduktion wird in der Asien-Pazifik-Zentrale von Toyota in der Provinz Samut Prakan südlich von Bangkok errichtet. Dort wird Wasserstoff mithilfe von Biogas aus Hühnermist hergestellt. Dieses Biogas stammt von thailändischen Geflügelfarmen, die von der CP Group und anderen Partnern betrieben werden, sowie von Lebensmittelabfällen aus der regionalen Toyota-Zentrale.

Toyota gab an, dass dies das erste Mal ist, dass das Unternehmen oder Thailand ein Pilotprojekt zur Gewinnung von Wasserstoff aus Biogas initiiert. Die Anlage, geliefert von der japanischen Firma Mitsubishi Kakoki, wird in der Lage sein, 1.000 Liter Wasserstoff pro Stunde zu produzieren. Zusätzlich werden Toyota und sein Handelsunternehmen Toyota Tsusho ein System zur Verdichtung, Lagerung und zum Transport von Biogas und Wasserstoff entwickeln.

Diese Initiative ist Teil der Partnerschaft zwischen Toyota und der CP Group, die im Dezember 2022 ins Leben gerufen wurde. Beide Unternehmen haben sich darauf geeinigt, die Herstellung von Wasserstoff aus Biogas zu erforschen und diesen als Treibstoff für wasserstoffbetriebene Lieferfahrzeuge zu nutzen. Die CP Group plant, diese Fahrzeuge in ihre Flotte aufzunehmen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.