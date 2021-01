Written by: Redaktion DER FARANG | 27/01/2021

BANGKOK: Toyota erwartet ab 2021 eine „glänzende Zukunft" für die thailändische Automobilindustrie. Der japanische Autohersteller hat sich für dieses Jahr ein ehrgeiziges Ziel von 15 bis 23 Prozent Wachstum im Verkauf gesetzt. Eine umweltfreundliche Kampagne soll eine wichtige Rolle bei der Stimulierung des Absatzes spielen.

Zu den Marketingplänen gehört, potenzielle Käufer für alle Arten von Elektrofahrzeugen zu begeistern - batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV), Hybridelektrofahrzeuge (HEV) und Plug-in-Hybridelektrofahrzeuge (PHEV). Sie sollen zur Reduzierung der Umweltverschmutzung beitragen. Der Autobauer will die Kohlendioxid-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2010 um 90 Prozent senken, sagte der Präsident von Toyota Motor Thailand, Noriaki Yamashita. „Wir erwarten, dass von nun an eine glänzende Zukunft beginnt.“

Toyotas Verkäufe brachen im Jahr 2020 um 26,5 Prozent auf 244.316 Einheiten gegenüber 2019 ein. Auch die Exporte fielen im vergangenen Jahr um 18,7 Prozent auf 215.277 Einheiten im Vergleich zu 2019. Das Unternehmen schaffte es dennoch, einen Marktanteil von 30,8 Prozent zu erreichen. In diesem Jahr sollen in Thailand zwischen 280.000 und 300.000 Fahrzeuge verkauft werden, was einem Wachstum von 15 bis 23 Prozent entspricht. Die Exporte sollen gegenüber 2020 um 18 Prozent auf 254.000 Einheiten zulegen. Die gesamten Autoverkäufe sollen im Königreich auf 850.000 bis 900.000 Einheiten steigen.