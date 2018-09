Von: Redaktion DER FARANG | 08.09.18

Wegen möglicher Kurzschlüsse im Motorraum ruft Toyota zwischen März und Mai gefertigte C-HR-Modelle zurück. Foto: The Nation

BANGKOK: Toyota ruft in Thailand das Hybrid-Modell C-HR wegen möglicher Kurzschlüsse im Motorraum in die Werkstatt.

Betroffen sind zwischen März und Mai ausgelieferte Fahrzeuge. Der japanische Autobauer hat vom Modell C-HR, das erst seit März in Chachoengsao montiert wird, bis einschließlich Juli 9.199 verkauft. Davon waren 5.619 Hybrid-Versionen. Ebenso hat der Autobauer einen Rückruf für 484.914 Wagen wegen eines Defektes am Airbag-Gasgenerator der Firma Takata gestartet. Der Generator muss ausgetauscht werden. Laut Toyota ist das bei 107.243 Fahrzeugen bereits geschehen. Betroffen sind vier Modelle: Alphard (2009-14), Camry (2001-06), Vios (2007-13), Yaris (2006-13), Lexus RX (2015-16) und Lexus IS (2006-12).