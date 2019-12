Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.19

Ein desolater Steg trübt die Freude an der Natur in Sam Roi Yot, berichtet ein Leser:



Geschätzte Redaktion, seit nun über einem Jahr lebe ich als Pensionär in Pranburi. Gerne unternehme ich Ausflüge in die schöne Umgebung hier. Besonders das herrliche Gebiet des Nationalparks Sam Roi Yot hat es mir angetan. Das ist eine Naturschönheit der Ex­traklasse. Doch leider wird die Freude über diese Landschaft durch den desolaten Zustand des Steges, welcher durch die herrliche Wasserlandschaft des Thung Sam Roi Yot führt, mit unzähligen Lotosblüten und Wasservögeln, getrübt. Es ist wirklich schade, dass dieses touristische Juwel derart dem Zerfall überlassen wird. Gerade etwa 30 Prozent dieser Anlage sind zurzeit noch begehbar. Meiner Meinung nach wirft das ein schlechtes Licht auf den Tourismus in Thailand. Ist doch der Nationalpark nahe der Bademetropole Hua Hin gelegen.

Markus Boos, Pranburi

