BANGKOK: Die Regierung verfolgt weiter den Plan, das Land noch vor Ende des Jahres für den Tourismus wieder zu öffnen, zumal sich der Covid-19-Ausbruch in Thailand verlangsamt. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 17.165 Neuinfektionen - der niedrigste Stand seit dem 30. Juli.

Vor diesem Hintergrund wird das Nationale Komitee für übertragbare Krankheiten (NCDC) das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) bitten, die Wiedereröffnung einiger Gebiete des Landes in Erwägung zu ziehen, entsprechend der Zusage von Premierminister Prayut Chan-o-cha vom Juni. In einer Live-Fernsehübertragung an die Nation sagte General Prayut am 16. Juni, seine Regierung plane, das Land innerhalb der nächsten 120 Tage wieder für ausländische Touristen zu öffnen.

„Wir werden jetzt lernen müssen, mit Covid-19 zu leben, in dem Wissen, dass es sich um eine endemische Krankheit handelt“, sagte Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor der Behörde für Seuchenkontrolle (DDC). Er hofft, dass die Menschen bis Ende des Jahres oder spätestens im kommenden Jahr ihr normales Leben wieder aufnehmen können. Der Virenausbruch habe seinen Höhepunkt erreicht und werde sich weiter abschwächen.

Die Situation werde noch drei bis vier Tage lang überwacht, um sicherzustellen, dass die Anzeichen weiterhin positiv seien, bevor in den besonders gefährdeten Gebieten die Beschränkungen gelockert werden könnten. Auf die Frage, ob eine Wiedereröffnung für das ganze Land oder nur für einige Gebiete bedeute, sagte Dr. Opas, die Zusage des Premierministers vom Juni heiße nicht, dass das ganze Land innerhalb von 120 Tagen wieder geöffnet werde.

Die Wiedereröffnung von Phuket im Rahmen des Sandbox-Programms für den Tourismus sei ein gutes Beispiel dafür, dass lokale Infektionen, die nach dem Start des Programms entdeckt würden, unter Kontrolle gebracht werden könnten und dass Touristen die Inselprovinz unter strengen Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung weiterhin besuchen dürften, so Dr. Opas.