Touristische Einnahmen steigen kontinuierlich

Von: Björn Jahner | 08.06.23

Chinesische Touristen im Großen Palast in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Tourismuseinnahmen Thailands stiegen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 auf 959 Milliarden Baht. Fast zwei Drittel dieser Einnahmen wurden von ausländischen Besuchern generiert, gab die Tourism Authority of Thailand (TAT) am Mittwoch (7. Juni 2023) bekannt.

Die Tourismuseinnahmen für das Jahr 2023 haben das Potenzial, 2,38 Billionen Baht zu erreichen, was etwa 80 Prozent der 3 Billionen Baht entspricht, die im Jahr 2019 erzielt wurden, bevor die Tourismusindustrie aufgrund von Covid-19 fast drei Jahre lang zum Erliegen kam, so die Behörde.

Bis Juni dieses Jahres trugen thailändische Touristen mit fast 100 Millionen Inlandsreisen 360 Milliarden Baht bei, während ausländische Touristen mit 10,56 Millionen Reisen Einnahmen von 599 Millionen Baht generierten, so TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn.

Thailand geht davon aus, dass der Zustrom chinesischer Touristen die Zahl der ausländischen Touristen in diesem Jahr auf 30 Millionen erhöhen könnte.

Im Mai besuchten 1,97 Millionen Ausländer Thailand, angeführt von Besuchern aus Malaysia, gefolgt von China, Indien, Südkorea und Laos.

Die landesweite Hotelauslastung lag in den ersten fünf Monaten bei 70 Prozent.

Thapanee Kiatphaiboon, stellvertretende TAT-Gouverneurin für den Inlandsmarkt, gab bekannt, dass Thailand in den verbleibenden sieben Monaten des Jahres mindestens 25 Millionen ausländische Besucher anstrebt und einen Anstieg in den letzten drei Monaten des Jahres erwartet.

Vor der Pandemie machten chinesische Reisende etwa 20 Prozent aller Besucher in Thailand aus und waren somit die größte ausländische Gruppe.

Thapanee gab bekannt, dass die TAT in der zweiten Jahreshälfte neue Tourismuskampagnen starten wird, die sich auf Subkulturen konzentrieren, darunter UFO-Erkundungen in Nakhon Sawan, Sternbeobachtungsrouten und Ausflüge für Tierliebhaber.

Die TAT wird auch weiterhin mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten, darunter der Einkaufszentrumsbetreiber Central Pattana Plc, der die Kampagne „Go Local, Love Local“ starten wird, um nachhaltigen und ökologischen Tourismus in sekundären Tourismusprovinzen zu fördern.

Die Kampagne wird in Nakhon Si Thammarat, Ayutthaya, Ubon Ratchathani und Chanthaburi erprobt, wobei jede Provinz ihre einzigartigen Kunst-, Kultur- und Naturattraktionen mithilfe von lokalen Unternehmen, Reiseleitern und Reiseanbietern präsentieren wird.

„Wir hoffen, dass die Kampagne dazu beitragen wird, Touristen in die sekundären Provinzen zu locken und die Überfüllung der primären Tourismusprovinzen wie Bangkok, Chiang Mai und Phuket zu verringern“, erläuterte Thapanee.

Derzeit besucht nur einer von 10 Touristen die sekundären Provinzen, und die TAT möchte diesen Anteil bis zum Jahresende verdoppeln.

Die TAT strebt 30 bis 35 Millionen ausländische Ankünfte im Jahr 2024 an, die 3 Billionen Baht an Gesamteinnahmen generieren und eine Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau darstellen.