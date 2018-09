Von: Björn Jahner | 21.09.18

Der Ton-Nga-Chang-Wasserfall ist ein bei Touristen beliebtes Ausflugsziel. Foto: Tourism Authority Of Thailand

SONGKHLA: Die Leiche einer bisher nicht identifizierten Frau wurde am Donnerstag in einem bekannten Wasserfall in Hat Yai im tiefen Süden des Landes gefunden.

Sie befand sich in einem Felsenpool zwischen der ersten und zweiten Stufe des siebenstufigen Ton-Nga-Chang-Viadukts im Tong-Nga-Chang-Naturschutzgebiet. Der leblose Körper wurde von einem anderen Besucher des beliebten Ausflugsziels entdeckt, der den Fund gegen 14.30 Uhr meldete. Nach Aussage der Polizei und Parkbeamten trug die Frau ein weißes T-Shirt, ab der Taille hingegen war sie nackt. Der Fundort lag in einem wegen gefährlichen Strudeln für Besucher gesperrten Gebiet, weshalb die Beamten ein erfahrenes Rettungsteam anfordern mussten, um die Leiche zu bergen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der bisher Unbekannten in Erfahrung zu bringen.