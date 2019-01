Written by: Redaktion DER FARANG | 29/01/2019

BANGKOK: Eine südkoreanische Touristin wurde zu 2.000 Baht verurteilt, weil sie einen Mitarbeiter des Flughafens Suvarnabhumi angegriffen hatte.

Auf einem am Sonntag auf Twitter veröffentlichen Video wird die Frau an einem Kontrollpunkt durch einen Ganzkörperscanner geführt und umgehend vom Sicherheitspersonal angehalten. Sodann soll sie mit einem Handscanner durchleuchtet werden. Die Urlauberin versucht mehrmals wegzugehen und schlägt dem Personal während des Scans ins Gesicht. Mehrere Flughafenangestellte versuchen, die Situation unter Kontrolle zu bringen, während die männliche Begleitung der Südkoreanerin sich für die Frau entschuldigt. Laut Kittipong Kittikachorn, Vizepräsident des Airports Suvarnabhumi, soll Alarm ausgelöst worden sein, als die Frau durch den Scanner ging. Daher habe das Personal sie gebeten, ihren Körper mit einem Handdetektor zu scannen. Die Touristin wirkte verärgert und griff einen Mitarbeiter an..