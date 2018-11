Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.18

PHUKET: Eine 24-jährige europäische Touristin lief am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr weinend und schreiend aus einer Soi in der Nähe des Strandes Nai Harn und sagte, ein Thai habe versucht, Sex mit ihr zu erzwingen.

Sie bat Ladenbesitzern und Passanten um Hilfe. Die Polizei wurde alarmiert und Beamte nahmen die Frau mit auf die Wache. Anschließend wurde sie in das Hospital Vichara Phuket gebracht. Die Polizei ermittelt und wartet auf die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung. Die Urlauberin soll gestresst und desorientiert gewesen sein, als Beamte mit ihr sprachen. Polizisten der Wache Chalong, Touristenpolizei und Beamte der Immigration recherchieren vor Ort. Ein 27 Jahre alter Café-Besitzer, der die Polizei alarmiert hatte, berichtete, die weinende Frau habe die ganze Zeit ihre Hände auf ihren Bauch gelegt. Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts wollen um 8 Uhr gehört haben, wie sich Leute stritten. Es soll sich um Ausländer gehandelt haben. Eine ausländische Frau soll mehrfach „Warum?“ gerufen haben.

Bei Auswertung von Überwachungskameras stellten die Ermittler fest, dass die Frau am Freitagmorgen gegen 7 Uhr mit einem thailändischen Mann in einer Bar in Kata Beach saß. Sie soll den Thai gebeten haben, sie in ihr Hotel in Kata zurückzubringen. Doch der Thai soll mit der Ausländerin von Kata nach Nai Harn gefahren sein. Wie „The Thaiger“ weiter berichtet, kennt die Polizei die Identität des thailändischen Mannes.