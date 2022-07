Touristiker erwarten wenig Hilfe vom Staat

Von: Björn Jahner | 20.07.22

BANGKOK: Tourismus- und Gastgewerbeunternehmen, die Premierminister Prayut Chan-o-cha Konjunkturmaßnahmen vorgeschlagen haben, sind nach wie vor skeptisch, dass die Vorschläge auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden, da die zuständigen Behörden möglicherweise mit der Hilfeleistung zögern.

Der Privatsektor, angeführt von 12 Verbänden, traf sich am Montag mit dem Premierminister im Regierungsgebäude. Vorgeschlagen wurde ein Plan für die Wiederherstellung und Umgestaltung des Tourismus, der die Branche in einem schleppenden Markt wiederbeleben soll.

Chaiyapruk Thongkam, Präsident der Association of Domestic Travel, sagte gegenüber der Presse, die meisten Vorschläge bedürften der Genehmigung durch andere Regierungsbehörden, wie z.B. die Befreiung von Visagebühren und die Verlängerung der zulässigen Aufenthaltsdauer für Touristenvisa und Visa bei Ankunft um bis zu 45 Tage.

Er führte fort, dass diese Vorschläge jedoch nur geringe Umsetzungschancen hätten, nachdem dem Privatsektor mitgeteilt wurde, dass die Visagebühren die Haupteinnahmequelle des Außenministeriums seien.

Die Regierung konnte auch nicht vorhersagen, ob die Reiseveranstalter Rabatte auf Pauschalreisen anbieten würden, wenn die Visagebühren wegfielen, was bedeutet, dass es ungewiss sei, ob die Touristen wirklich von dieser Regelung profitieren würden, sagte Khun Chaiyapruk.

„Wir hatten nach dem Treffen einen Zufriedenheitsgrad von etwa 80 Prozent, aber wir müssen abwarten, wie diese Vorschläge von den zuständigen Behörden behandelt werden“, sagte er. Er fügte hinzu: „Jede Organisation mag ihre eigenen Ausreden haben, warum sie die Anweisungen des Premierministers nicht befolgen will.“

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin der Thai Hotels Association (THA), sagte, der Privatsektor sei froh, dass Premier Prayut der Branche zuhöre, aber es gebe keine Verpflichtungen, da jedes Thema den zuständigen Stellen zur Durchführung von Machbarkeitsstudien zugewiesen sei.

Der Privatsektor sei besorgt, dass Vorschläge, die zusätzliche Mittel benötigen, ignoriert werden könnten, da die Regierung über ein begrenztes Budget verfüge, betonte sie.

Khun Marisa folgend sei die THA besorgt über den Arbeitskräftemangel, da viele thailändische Mitarbeiter, die während der Pandemie entlassen wurden, die Branche dauerhaft verlassen hätten.

Die THA möchte eine Lockerung der Beschäftigungsvorschriften, um Wanderarbeitern die Besetzung freier Stellen zu ermöglichen, was jedoch die Zustimmung anderer Behörden erfordert.

Das Arbeitsministerium muss prüfen, ob die Liste der ungelernten Tätigkeiten, für die Wanderarbeiter eingestellt werden können, erweitert werden kann, während die Königlich Thailändische Polizei einen Vorschlag prüfen muss, der eine Senkung des Mindestsatzes für die Einstellung ausländischer Fachkräfte von 35.000 Baht auf 20.000 Baht pro Monat vorsieht.

Der Vorschlag, der drei Kategorien mit der Bezeichnung ABC (Accelerate travel and tourism spending; Booster shot for business restoration; and Cost-effectiveness strategy) umfasst, zielt darauf ab, die Tourismusindustrie zu unterstützen, die immer noch mit globalen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat.

Thailands Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakarn teilte der Presse mit, selbst wenn die Zahl der internationalen Ankünfte in diesem Jahr 10 Millionen erreichen sollte, könnten die Gesamteinnahmen von ausländischen und inländischen Reisenden unter dem Ziel des Ministeriums von 1,5 Billionen Baht liegen, da die durchschnittlichen Ausgaben durch die Inflation und die steigenden Flugpreise erheblich beeinträchtigt worden seien. Er sagte, das Ministerium werde sein Bestes tun, um sich mit anderen staatlichen Stellen abzustimmen, um den ABC-Vorschlag in die Tat umzusetzen.