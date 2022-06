Von: Björn Jahner | 16.06.22

Foto: The Nation

HUA HIN: Nach der Ankündigung von Phoenix Aviation in dieser Woche über die Inbetriebnahme von Direktflügen von Hua Hin und Phuket noch in diesem Sommer, haben Tourismusorganisationen wie SKÅL International ihre Unterstützung für diesen Schritt bekundet, der ihrer Meinung nach die Attraktivität von Hua Hin für internationale Besucher, die einen Thailand-Urlaub mit mehreren Reisezielen planen, erhöhen wird.

Stacey Walton, Präsidentin von SKÅL Hua Hin, begrüßte den Plan auf dem SKÅL-Thailand-Kongress in Phuket am vergangenen Wochenende und sagte: „Hua Hin und Phuket sind zwei der führenden Tourismus- und Golfdestinationen des Landes, und ich gehe davon aus, dass dieser Flug sowohl bei inländischen als auch bei internationalen Reisenden sehr beliebt sein und dem Wiederaufbau der Branche dienlich sein wird.“

Die derzeitige Reisezeit zwischen den beiden Reisezielen auf dem Landweg oder Luftweg über Bangkok beträgt etwa acht Stunden und wird sich auf etwa eine Stunde verkürzen. Außerdem werden internationale Weiterflüge über den internationalen Flughafen Phuket angeboten, der derzeit von Europa, Asien und Australien aus angeflogen wird. Mit der neuen Verbindung wird der wachsenden Nachfrage nach Flügen zwischen diesen beiden wichtigen Zielen Rechnung getragen.

Udorn Olsson, Vorsitzender von Phoenix Aviation Thailand, sagte: „Die Verbindung zwischen Phuket und Hua Hin dient sowohl internationalen als auch inländischen Flügen. Die Bevölkerung Thailands wird von der Verbindung dieser beiden wichtigen Reiseziele profitieren und Hua Hin einem breiteren Publikum zugänglich machen. Hua Hin ist seit langem ein beliebtes Reiseziel der Thailänder, aber wir freuen uns sehr darauf, Hua Hin der Welt näher zu bringen, und Phuket ist nur der Anfang unserer Pläne.“

John Laroche, CEO von Phoenix Aviation, sagte: „Unsere Umfragen und Fokusgruppen unter führenden Mitgliedern des Gastgewerbes, Golfreiseveranstaltern, Tourismusverbänden und Regierungsbehörden haben deutlich gemacht, dass es eine enorme Nachfrage nach diesem Service gibt, die weit über die Präferenzen anderer Inlandsflüge hinausgeht.“ Dieses Interesse wurde erneut bestätigt, nachdem frühe Ankündigungen in den Medien und Beiträge in den sozialen Medien in Hua Hin auf ein überwältigendes Interesse und Unterstützung gestoßen waren.

Laroche fügte hinzu: „Der Konsultationsprozess läuft noch, wobei die Frequenzen, Ankunfts- und Abflugzeiten sowie die Zielgruppen noch bestätigt werden müssen. Saisonale Erwägungen bedeuten, dass die Flüge wahrscheinlich kurz vor der kommenden Hochsaison beginnen werden, wobei Mitte bis Ende September favorisiert wird.“

Damit soll Reiseveranstaltern von Reisegruppen, einschließlich Golfspielern, eine wichtige Planungszeit zur Verfügung gestellt werden; Buchungen sind ab Ende Juni 2022 möglich. Die Ticketpreise für den zweimal wöchentlich stattfindenden, einstündigen Flug werden voraussichtlich bei rund 2.000 Baht pro Strecke liegen."

Stacey Walton fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über diese Ankündigung, die schon seit geraumer Zeit geplant war, und ich glaube, dass jetzt, wo Thailand wieder für den Tourismus geöffnet ist, die aufgestaute Nachfrage zu einem sprunghaften Anstieg der internationalen Besucher führen wird, allen voran die Golfer, die Thailands hervorragende Auswahl an Weltklasse-Golfplätzen sowie die großen Golfveranstaltungen in den beiden Destinationen nutzen wollen.“

Diese Initiative wird durch den „Phoenix“-Plan mit der Unterstützung von Reisebüros und Tourismuspartnern vorangetrieben. Die Unterstützung der Community in Hua Hin und Phuket ist ein wesentliches Element, um den Erfolg zu gewährleisten, bevor die zweite Stufe mit einer anerkannten Fluggesellschaft realisiert werden kann, die das Vertrauen hat, die Linienflüge gewinnorientiert betrieben zu können.

SKÅL Hua Hin & Cha Am ist eine Einheit unter dem Dach der globalen Reise- und Tourismusorganisation SKÅL International – der weltweit größte internationale Zusammenschluss, der alle Zweige der Reise- und Tourismusindustrie vereint. Er hat derzeit 12.500 Mitglieder weltweit und ist in Thailand in Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Phuket, Krabi und Samui vertreten. Mehr erfahren Sie unter Skal.org.