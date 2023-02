Touristenzahlen steigen 2024 auf Vor-Covid-Niveau

Von: Björn Jahner | 16.02.23

BANGKOK: Der Verband der thailändischen Reisebüros (Atta) begrüßte am Mittwoch (15. Februar 2023) die Rückkehr chinesischer Reisegruppen und erklärte, ihre frühere Rückkehr als erwartet werde dazu beitragen, dass die Touristenankünfte im nächsten Jahr das Niveau von vor der Pandemie erreichen.

Wichit Prakobkosol, ein Berater der Atta, sagte, die Zahl der chinesischen Touristen erhole sich schnell, weil auf der Liste der 20 Länder, die die chinesische Regierung ihren Bürgern erlaube, als Reisegruppen zu reisen, Thailands wichtigste Konkurrenten um chinesische Touristen in Asien nicht aufgeführt seien.

Er sagte, dass Japan, Südkorea und Vietnam nicht auf der Liste stünden, so dass sich die meisten chinesischen Reisegruppen für Thailand entschieden.

Khun Wichit betonte jedoch, dass die Rückkehr chinesischer Touristen nach wie vor durch den Mangel an geeigneten Flügen behindert werde. Er sagte, die Zahl der Flüge von China nach Thailand betrage immer noch nur 10 Prozent des Niveaus vor der Pandemie, und die meisten seien Flüge von Fluggesellschaften aus China.

Die Zahl der Flüge werde im nächsten Monat um 20 Prozent steigen und im zweiten Quartal 40 bis 50 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreichen.

„Es wird erwartet, dass viele chinesische Touristen im zweiten Quartal zurückkehren werden“, so Khun Wichit. „Es ist möglich, dass die Zahl der chinesischen Touristen im zweiten Quartal auf 50 Prozent des gleichen Quartals im Jahr 2019 ansteigt und im dritten Quartal auf 70 Prozent und im vierten Quartal auf 100 Prozent ansteigt.“

Infolgedessen, so Atta, werde die Zahl der chinesischen Touristen in diesem Jahr auf 5 Millionen oder sogar 6 Millionen und im nächsten Jahr auf 11 Millionen steigen, was dem Niveau von 2019 entspräche.

Khun Wichit fügte hinzu, dass die Rückkehr der chinesischen Touristen mehrere Reiseagenturen dazu veranlasst habe, ihre Geschäfte wieder aufzunehmen.

Ein hochrangiger Beamter einer großen thailändischen Reiseagentur, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagte, es scheine, als habe die Covid-19-Pandemie das Geschäft der Reiseagenturen mit den chinesischen Touristen neu ausgerichtet.

Die Quelle erklärte, dass die Reisebüros in China jetzt chinesischen Touristen etwa 3.500 bis 4.500 Yuan für ein sechstägiges Paket oder etwa 20.000 bis 30.000 Baht berechnen, verglichen mit etwa 5.000 pro Paket vor der Covid-19-Pandemie.

Die Quelle sagte, dass der hohe Wettbewerb vor der Pandemie die Reisebüros in China dazu veranlasst habe, die so genannten „Null-Dollar“-Pakete anzubieten, und dass die chinesischen Reisebüros ihren thailändischen Kollegen nur einen geringen oder gar keinen Anteil zukommen ließen.

Die Quelle sagte, dass die „Null-Dollar“-Reiseveranstalter ihre Geschäfte mit Verlust betrieben, aber sie hatten Läden in Thailand eröffnet und schickten chinesische Touristen, um Waren in den Läden zu kaufen, um die Verluste auszugleichen.

Die Quelle sagte, dass die Covid-Pandemie die Betriebskosten in die Höhe getrieben habe, so dass niemand überleben würde, der „Null-Dollar“-Pakete anbietet. Außerdem würden die neuen chinesischen Touristen gerne in Kaufhäusern einkaufen und nicht in kleinen Geschäften, fügte die Quelle hinzu.

Yuthachai Charanachitta, CEO der Onyxy Hospitality Group, bestätigte, dass die „Null-Dollar-Praxis“ verschwunden sei und die ersten Gruppen chinesischer Touristen Premiumtouristen und keine Massentouristen seien.

Khun Yuthachai sagte, dass die Kosten für den Tourismus in Thailand und die Zimmerpreise um 20 bis 30 Prozent gestiegen sind sowie die Flugtickets hochpreisig und in begrenzter Anzahl vorhanden sind, so dass Chinesen mit geringer Kaufkraft noch nicht nach Thailand zurückgekehrt sind.

Der Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde, Yuthasak Supasorn, sagte, chinesische Touristen spielten eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung Thailands.

Vom 1. Januar bis zum 2. Februar 2023 hätten 99.429 chinesische Touristen Thailand besucht, und die Zahl werde bis zum Ende des ersten Quartals im März 300.000 erreichen, fügte Khun Yuthasak hinzu.

Er sagte, die TAT habe die Zahl der chinesischen Touristen von der ursprünglichen Vorhersage von 5 Millionen in diesem Jahr auf 7 oder 8 Millionen erhöht.

Er fügte hinzu, dass das TAT davon ausgeht, dass der Tourismus zwischen 1,25 Billionen und 2,38 Billionen Baht an Einnahmen für das Land generieren wird. Er sagte, dass etwa 11 bis 30 Millionen ausländische Touristen zwischen 580 Milliarden und 1,5 Billionen Baht an Einnahmen generieren würden, während einheimische Reisende 670 bis 880 Milliarden Baht einbringen würden.

Yol Phokasub, Vorsitzender des thailändischen Einzelhandelsverbandes und CEO der Central Retail Corporation, sagte, dass sein Verband die Regierung auffordern werde, eine steuerfreie Zone für ausländische Touristen in einem „Sandbox“-Format zu testen. Er sagte, das Experiment könnte in Phuket durchgeführt werden und die steuerfreie Zone würde ausländische Touristen dazu ermutigen, mehr im Königreich auszugeben.