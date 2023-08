Von: Björn Jahner | 22.08.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Zahl der ausländischen Touristen, die Thailand in der zweiten Augustwoche besuchten, belief sich auf insgesamt 577.136, teilte das Tourismusministerium mit und erklärte, die Zahl entspreche dem für dieses Jahr gesetzten Ziel.

Vom 7. bis 13. August 2023 betraten rund 82.500 ausländische Touristen thailändischen Boden, wobei die meisten aus China kamen. Danach folgten Malaysier, Südkoreaner, Inder und Japaner, in dieser Reihenfolge, so die Beamten.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Zahl der japanischen Touristen im Vergleich zur Vorwoche um 84,36 Prozent gestiegen ist und damit die dritte Woche in Folge einen Zuwachs verzeichnete. Der Anstieg der Besucherzahlen aus Japan wird auf das traditionelle buddhistische Obon-Fest in Japan zurückgeführt, das Mitte August gefeiert wird.

Auch die Zahl der indischen Touristen stieg zum zweiten Mal in Folge um 22,54 Prozent, da in Indien am 15. August 2023 seinen Unabhängigkeitstag feierte.

Seit Anfang 2023 hat Thailand 16.472.557 ausländische Touristen angezogen. Malaysia war mit 2.581.251 ausländischen Besuchern die wichtigste Quelle, gefolgt von China (2.027.823), Südkorea (982.328), Indien (947.431) und Russland (884.839).

Viele Länder sind aktiv dabei, ihre Reisevorbereitungen zu optimieren, um chinesische Touristen anzuziehen, insbesondere chinesische Reisegruppen, erklärten die Beamten.

Während Thailands grenzüberschreitender Tourismussektor von der weltweiten Konjunkturabschwächung und den anhaltenden Konflikten relativ unbeeinflusst bleibt, muss die thailändische Tourismusindustrie ihre Anpassungsstrategie beschleunigen, um einzigartige Attraktionen zu schaffen und sich eindeutig als begehrtes Reiseziel zu positionieren, betonen Reiseveranstalter.

Länder wie Singapur, Japan und Südkorea haben bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihr touristisches Profil zu stärken und die Aufmerksamkeit potenzieller Reisender auf sich zu lenken, erklären sie.