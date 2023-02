Von: Björn Jahner | 27.02.23

PATTAYA: Die Touristenpolizei hat Maßnahmen angekündigt, mit denen sie internationale Besucher während ihres Aufenthalts in Thailand betreuen und schützen will, da das Königreich immer mehr ausländische Touristen willkommen heißt.

Während seines Inspektionsbesuchs in der Touristenpolizeistation in Pattaya hat der stellvertretende Leiter des Tourist Police Bureau, Generalmajor Pongsayam Meekhanthong, den Beamten vor Ort die neue Sicherheits- und Servicepolitik erläutert.

Foto: Pattaya Tourist Police

Die neuesten Maßnahmen betonen die Verfügbarkeit von Beamten und Freiwilligen, die Touristen in Not helfen können, den Betrieb des Koordinationszentrums 1155 für die Meldung von Fällen sowie die Verfügbarkeit von Warnschildern, Wegbeschreibungen und anderen nützlichen Informationen.

Foto: Pattaya Tourist Police

Das Büro der Touristenpolizei in Pattaya bereitet sich auch auf den Empfang der ersten Gruppe chinesischer Touristen vor, die am Dienstag (28. Februar 2023) am Flughafen U-Tapao ankommen. An beliebten Attraktionen wie Koh Larn wurden bereits Vorbereitungen getroffen.

Foto: Pattaya Tourist Police

Die örtliche Touristenpolizei hat sich in der Zwischenzeit mit den örtlichen Gesundheitsbehörden abgestimmt. Vorbereitet werden Erste-Hilfe-Einheiten für tourismusbedingte Unfälle – sowohl an Land als auch auf See.