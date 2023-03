Von: Björn Jahner | 28.03.23

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Polizei hat eine mobile Anwendung namens „Tourist Police i lert u“ entwickelt, mit der ausländische Besucher in Thailand in Notfällen Hilfe bei der Polizei anfordern können.

Die Anwendung wird mit dem Global Positioning System (GPS) betrieben und kann sowohl von iOS- als auch von Android-Systemen kostenlos heruntergeladen werden, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Ratchada Thanadirek.

Nach dem Herunterladen können Touristen auf „Request“ klicken und Hilfe anfordern sowie Informationen und Fotos vom Unfallort an die Einsatzzentrale (1155 Tourist Police Hotline) senden, wo rund um die Uhr Beamte in Bereitschaft sind.

Die Informationen werden dann an die örtliche Polizei in der Nähe weitergeleitet, um sofortige Hilfe zu leisten. In der Zwischenzeit ruft die Polizei unter der registrierten Telefonnummer zurück, um erste Hilfe und Beratung zu leisten.

Für die Kommunikation mit der Touristenpolizei stehen die folgenden Sprachen zur Verfügung: Englisch, Chinesisch, Russisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch und Arabisch.