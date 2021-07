Von: Redaktion DER FARANG | 07.07.21

PHUKET: In den letzten Tagen hat es in den sozialen Netzwerken heftige Kritik an den notorisch hohen Taxipreise in Phuket und Verwirrung unter ausländischen Touristen gegeben, die über das Sandbox-Modell nach Phuket kamen oder kommen wollen. Deshalb hat die Touristenpolizei die maximalen Taxipreise vom internationalen Flughafen Phuket zu Zielen in der Inselprovinz bekannt gegeben.

Für eine Fahrt in einem 4-Sitzer-Taxi vom Flughafen kann der Fahrer je nach dem Ziel bis zu 1.000 Baht verlangen. Nach Surin, das etwa 22 Kilometer vom Flughafen entfernt ist, kann ein Fahrer bis zu 550 Baht fordern. Nach Kathu, an der Südspitze der Insel, etwa 46 Kilometer vom Flughafen entfernt, beträgt der Fahrpreis bis zu 1.000 Baht.

Die Touristenpolizei rät denjenigen, denen ein höherer als der angegebene Preis berechnet wird, sich das Kennzeichen zu notieren und die Hotline des Phuket Land Transport Office, 1584, anzurufen.

Die Ankündigung kommt, nachdem ein Facebook-Post über zu hohe Taxipreise vom Flughafen weithin online geteilt wurde.