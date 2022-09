Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.22

Am Montag wurden vier Taxifahrer verhaftet. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Fremdenverkehrspolizei hat am Montag eine Razzia gegen unseriöse Bangkoker Taxifahrer eingeleitet und vier von ihnen wegen Verstößen festgenommen.

Das Vorgehen gegen Taxifahrer wurde eingeleitet, um die Fahrgäste und den Ruf Thailands zu schützen, sagte der Sprecher der Touristenpolizei, Generalmajor Apichat Suriboonya.

Bei der Hotline 1155 der Fremdenverkehrspolizei seien in den letzten Tagen eine Reihe von Beschwerden eingegangen, wonach zahlreiche Einwohner Bangkoks und Touristen im Regen stehen gelassen worden seien, da die Taxifahrer sie abgewiesen hätten.

Apichat erklärte, dieser "Mangel an Professionalität" schade dem Ruf Bangkoks und untergrabe seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Tourismusmarkt.

Am Montag wurden vier Taxifahrer verhaftet - zwei in der Khao San Road und zwei in der Nähe des Siam Square-Einkaufskomplexes im Zentrum von Bangkok. Von den in Khao San festgenommenen Taxifahrern weigerte sich einer, Fahrgäste aufzunehmen, während der andere einen höheren Fahrpreis verlangte und sich weigerte, den Taxameter zu benutzen. Die beiden Taxifahrer in der Nähe des Siam-Square wurden verhaftet, weil sie Fahrgäste abgewiesen hatten. Die vier Angezeigten gaben die Anschuldigungen zu und bezahlten Geldstrafen.

"Alle Einheiten der Fremdenverkehrspolizei haben die Aufgabe, die Taxifahrer genau zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie sich an das Gesetz halten und die Fahrgäste nicht benachteiligen", sagte Apichat. "Verstöße wie die Verweigerung von Fahrgästen, die Verweigerung der Nutzung des Taxameters, überhöhte Preise und das Zurücklassen von Fahrgästen werden nach dem Gesetz mit der höchsten Strafe geahndet."