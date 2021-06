Touristenpiere werden ausgebaut

Von: Björn Jahner | 27.06.21

Der Pak-Meng-Pier in Trangs Hat-Chao-Mai-Nationalpark wird derzeit ausgebaut. : Marine Department

TRANG/KRABI: Das Marine Department nutzt die touristenfreie Zeit während der Corona-Krise zur Aufwertung von zwei Fährhäfen in Trang und Krabi im Süden des Landes. Das Gesamtbudget beträgt fast 200 Mio. B.

Davon sind 140 Mio. B. für die Sanierung des Pak-Meng-Piers in der Provinz Trang sowie 59,6 Mio B für die Erweiterung des Sala-Dan-Piers auf Koh Lanta in der Provinz Krabi vorgesehen. Der Baufortschritt beträgt bei beiden Projekten über 70 Prozent.

Der Pak-Meng-Pier (im Bild) in Trangs Hat-Chao-Mai-Nationalpark wurde vor über 20 Jahren gebaut. Da er in Vor-Corona-Zeiten aus allen Nähten platzte, wird er mit einem Passagierterminal, zwei neuen Anlegestellen und mit längeren Pieren erweitert, damit mehr Schiffe zur gleichen Zeit anlegen können. Der Hafen dient insbesondere Touristen als Abfahrtsort der Fähren, Speedboats und Longtail-Boote zu den malerischen Inseln der Provinz, wie Koh Ngai, Koh Muk und Koh Kradan. Die neue Anlegestelle soll noch in diesem Monat fertiggestellt werden.

Erweitert wird auch der Sala-Dan-Pier auf Koh Lanta, womit dem hohen Passagieraufkommen in Vor-Corona-Zeiten Rechnung getragen wird. Auch hier wird ein Passagierterminal mit Ticketschalter errichtet sowie eine künstlerische Skulptur, die Besucher der Insel willkommen heißt. Der Hafen dient vor allem als Abfahrtsort der Boote nach Koh Phi Phi und Phuket.