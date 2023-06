BANGKOK: Fünfzehn Touristen und ihr thailändischer Reiseleiter hatten Glück im Unglück, als ihr Reisebus am Mittwoch (7. Juni 2023) in den Morgenstunden auf dem Weg von Bangkok nach Ayutthaya in Flammen aufging.

Der Busfahrer sagte aus, dass er gegen 08.00 Uhr Rauch aus dem Gepäckraum aufsteigen sah, kurz nachdem er eine polnische Reisegruppe vom Bangkok Palace Hotel abgeholt hatte.

Foto: The Nation

Der Bus befand sich auf einem aufgeständerten Abschnitt des Si Rat Expressway im Bezirk Chatuchak, als er Feuer fing. Der Fahrer hielt das Fahrzeug sofort auf der linken Fahrspur an und brachte alle Fahrgäste in Sicherheit.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, fand sie den Bus auf der Autobahn oberhalb von Bangkoks zentralem Eisenbahnknotenpunkt, dem Krung Thep Aphiwat Central Terminal, in Flammen vor.

Auf der Schnellstraße bildeten sich lange Staus, während sich die Rettungsdienste um den Vorfall kümmerten.

Foto: The Nation

Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle bringen, dennoch brannte der Bus völlig aus. Auch das gesamte Gepäck der Fahrgäste fiel den Flammen zum Opfer.

Foto: The Nation

Das ausgebrannte Wrack wurde um 09.38 Uhr abgeschleppt, weshalb sich der Verkehrsfluss schnell wieder normalisierte.



Die thailändische Schauspielerin Pornchita „Benz“ na Songkhla stellte einen Clip des Vorfalls ins Internet und kommentierte, dass der Brand auf der Schnellstraße beängstigend gewesen sei. Sie hoffte, dass bei dem Vorfall niemand verletzt worden war.