Touristenboot kentert: Mutter und Tochter ertrunken

KRABI: Eine malaysische Touristin und ihre fünfjährige Tochter sind ertrunken, nachdem ein Longtailboot, mit dem die dreiköpfige Familie unterwegs war, am Mittwoch (25. Januar 2023) vor dem Bezirk Mueang in der südlichen Provinz Krabi gekentert ist.

Die Familie war ohne Schwimmwesten auf einer Bootstour vor dem Unterbezirk Nong Thale unterwegs. Nur der Skipper trug eine.

Während der Fahrt kenterte das Boot aufgrund der hohen Wellen und warf alle vier ins Meer. Berichten zufolge klammerten sich die Eltern und ihre Tochter an den Kapitän, während sie in der rauen See trieben.

Alle vier wurden von einem Fischer gerettet, der sie an Land brachte und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Mutter und ihre Tochter wurden jedoch für tot erklärt, da sie ertrunken waren. Der Ehemann und der Kapitän sind wohlauf, befinden sich aber noch im Krankenhaus unter Beobachtung.