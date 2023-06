Von: Björn Jahner | 17.06.23

BANGKOK: Die thailändische Wirtschaft wird nach Angaben der Bank of Thailand (BOT) in diesem Jahr voraussichtlich um 3,6 Prozent und im nächsten Jahr um 3,8 Prozent wachsen, da das Wachstum in der Tourismusbranche stärker ausfällt als erwartet.

Die Zahl der ausländischen Touristen könnte dieses Jahr 29 Millionen und nächstes Jahr 35,5 Millionen erreichen. Die steigende Zahl der Touristen und die Politik der nächsten Regierung könnten zu einem größeren Wirtschaftswachstum führen, sagte Sakkapop Panyanukul, Direktor der Abteilung für Wirtschaft und Politik der BOT.

Die Erholung Arbeitsmarktes wird zu einem gesteigerten Verbrauchervertrauen und einen höheren Konsum führen, so Khun Sakkapop.

Er warnte jedoch davor, dass sich der weltweite wirtschaftliche Abschwung und die politischen Unruhen auch auf Thailand auswirken könnten.

Die thailändischen Exporte könnten in diesem Jahr aufgrund der sich verlangsamenden Weltwirtschaft um 0,1 Prozent zurückgehen, warnte Khun Sakkapop. Er fügte hinzu, dass bis 2024 jedoch ein Anstieg der Exporte um 3,6 Prozent erwartet wird.

Surach Tanboon, Direktor der geldpolitischen Abteilung des BOT, sagte, dass die Gesamtinflation aufgrund der niedrigeren Strom- und Ölpreise wahrscheinlich sinken und bei 2,5 Prozent bleiben werde. Die Kerninflation bleibe bei 2 Prozent, so Khun Surach.

Sollte der Rohölpreis um 10 US-Dollar pro Barrel steigen, könnte die Gesamtinflation um 0,5 Prozent höher ausfallen als erwartet, sagte er.

Er betonte, dass man unbedingt auf die Politik der neuen Regierung achten müsse, da sie sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite Druck ausüben könne, wie das Beispiel der 450-Baht-Tageslohnerhöhung zeige.

Piti Disyatat, geschäftsführender Direktor des Puey Ungphakorn Institute for Economic Research der BOT, kündigte an, dass die BOT im August eine Sitzung des geldpolitischen Ausschusses veranstalten wird. Erörtert werden soll, wie ein Gleichgewicht zwischen Inflation, Wirtschaftswachstum und Finanzstabilität hergestellt werden kann.

Die Bank of Thailand werde vor der Sitzung weitere Daten und Informationen sammeln, bevor sie über eine Anpassung des Leitzinses entscheide, betonte Khun Piti.

Es bestehe die Gefahr, dass der Staatshaushalt um ein Viertel verschoben werde, wenn sich die Bildung der nächsten Regierung verzögere, warnte er.