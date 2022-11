Touristen werden vor giftigen Quallen gewarnt

Von: Björn Jahner | 01.11.22

BANGKOK: Das Ministerium für Seuchenkontrolle (DDC) warnt Touristen, sich vor giftigen Würfelquallen in Acht zu nehmen, die während der Regenzeit häufig in Strandnähe zu finden sind.

„Quallen, die nach ihrem Körper benannt sind, der wie eine durchsichtige, würfelförmige Schachtel aussieht, haben einen hohen Giftgehalt in ihren Tentakeln“, erklärte der amtierende Generaldirektor des DDC, Dr. Thares Krainairawiwong, am Dienstag.

„Es gibt zwei Arten dieser Quallen, vor denen sich die Menschen in Acht nehmen sollten: Die Ein-Tentakel-Qualle kann bei den Opfern, die gestochen werden, Muskelschmerzen, Übelkeit und manchmal sogar Paranoia hervorrufen“, warnte er.

„Der Quallentyp mit mehreren Tentakeln ist dagegen tödlicher“, warnte Khun Thares. „Die Opfer zeigen einen Ausschlag oder eine Brandwunde an der Stelle, an der sie gestochen wurden, was ein schweres Brennen verursacht. Wenn sie die Giftstoffe in großer Menge aufnehmen, fühlen sie sich benommen, gefolgt von Herzstillstand, Versagen des Atmungssystems und schließlich Tod innerhalb von zwei bis zehn Minuten.“

In Thailand wurden zwischen 1999 und 2021 48 Fälle von schweren Verletzungen und Todesfällen durch Quallen registriert.

Khun Thares riet den Strandbesuchern, das Schwimmen im Meer zu vermeiden, wenn es geregnet hat oder wenn Quallenkadaver am Strand verstreut sind.

„Wenn Sie schwimmen wollen, sollten Sie Kleidung tragen, die den größten Teil Ihres Körpers bedeckt, wie langärmelige Hemden und Hosen“, empfohl er.

Das DDC forderte auch die lokalen Behörden auf, ihre Strandattraktionen auf Anzeichen von Quallen zu untersuchen und Warnschilder für Touristen aufzustellen oder zu erwägen, Quallenschutznetze um das Gebiet herum anzubringen. Attraktionen in gefährdeten Gebieten sollten auch Flaschen mit Essig zur Behandlung von Quallenstichen bereitstellen.

„Wenn Sie von einer Qualle gestochen werden, versuchen Sie, aus dem Wasser zu kommen oder bitten Sie andere um Hilfe. Bleiben Sie nicht im Wasser, denn Sie könnten ohnmächtig werden und ertrinken“, riet Khun Thares. „Wenn Sie das Ufer erreichen, gießen Sie etwa 30 Sekunden lang Essig auf die Wunde. Vermeiden Sie andere Flüssigkeiten wie Süßwasser, Schnaps, Urin oder Alkohol. Reiben Sie die Wunde nicht, denn dadurch wird das Gift nur verteilt“, so Khun Thares.

Er fügte hinzu: „Wenn das Opfer bewusstlos ist, führen Sie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und rufen Sie den medizinischen Notdienst oder die DDC-Hotline 1669 an.“