Von: Björn Jahner | 29.09.18

Mit Schildern werden Urlauber auf das Taubenfütterverbot hingewiesen. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Touristen in der Altstadt von Chiang Mai werden gewarnt, keine Tauben zu füttern, die hier zahlreich das Tha Pae Gate bevölkern.

Anderenfalls laufen sie Gefahr, mit einer saftigen Buße in Höhe von 25.000 Baht oder einer dreimonatigen Haftstrafe belangt zu werden. Begründet wird das Verbot mit der Befürchtung, dass die Tiere, deren Population an dem historischen Stadttor auf mittlerweile 10.000 rapide angestiegen ist, Krankheiten übertragen könnten. Trotz des drohenden Strafmaßes von 12.000 Baht für den Verkauf von Taubenfutter, lassen sich die einheimischen Händler bisher nicht von dem Verbot beeindrucken. Sie verkaufen weiterhin unbehelligt Taubenfutter an ahnungslose Touristen, weshalb nun Beamte der Stadtverwaltung und Polizei das direkte Gespräch suchen, um Händler sowie Urlauber über das drohende Strafmaß bei Nichtbeachtung aufzuklären. Beim ersten Fehltritt erfolgt eine verbale Verwarnung, beim zweiten setzt es die Buße oder Haft.