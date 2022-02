Touristen wegen Waldbrand in Rawai evakuiert

Von: Björn Jahner | 06.02.22

PHUKET: Am Samstag mussten Touristen vom Laem Krating Cape in Rawai evakuiert werden, nachdem in dem Gebiet in den Nachmittagsstunden ein Waldbrand entfacht war.

Der Brand wurde gegen 16.00 Uhr entdeckt. Er konnte jedoch nicht sofort bekämpft werden, da er auf einem steilen Hang in unwegsamem Gelände ausbrach, weshalb er sich gegen 20.00 bereits auf einer Fläche von über zwei Rai erstreckte.

Der Brandort lag etwa 1,5 Kilometer vom Laem Krating Resort entfernt. Phukets Gouverneur Narong Woonciew und die zuständigen Behörden erreichten gegen 20.30 Uhr den Brandort. Zu diesem Zeitpunkt hatten Beamte der Gemeinde Rawai und Förster das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.