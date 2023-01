Von: Björn Jahner | 02.01.23

KRABI: Der Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park in der Provinz Krabi im Süden Thailands wurde am Silvesterabend und am Neujahrstag von über 5.000 Touristen pro Tag aufgesucht, teilte ein Parkbeamter am Sonntag der Presse mit.

Die Behörden setzten zusätzliches Personal ein, während die Besucher das kristallklare Wasser und den weißen Sandstrand des 388 Quadratkilometer großen Meeresschutzgebiets genossen.

Große Touristenmassen wurden am Railay Beach, in Thale Waek, auf Koh Poda und in der Pi Leh Bay gesichtet. Vom 30. Dezember 2022 bis zum 2. Januar 2023 wurden in Krabi insgesamt 62.927 Touristen gezählt – 39.331 Ausländer und 23.596 Thailänder, wie das örtliche Büro der Tourism Authority of Thailand (TAT) mitteilte.

Die TAT schätzt die Einnahmen aus dem Tourismus in Krabi während der Neujahrsfeiertage auf 908,73 Millionen Baht. In den ersten 11 Monaten des Jahres (Januar bis November) besuchten über 1,52 Millionen Touristen Krabi und sorgten für Gesamteinnahmen von 14,3 Milliarden Baht. Die meisten von ihnen waren Thais (1,27 Millionen).

Die TAT erwartet, dass Krabis Tourismuseinnahmen für das gesamte Jahr das Ziel von 1,5 Milliarden Baht übersteigen werden.

Im Jahr 2022 hat Thailand rund 11 Millionen ausländische Touristen empfangen. Letzte Woche korrigierte die TAT ihre Prognose für 2023 auf 25 Millionen Besucher, nachdem bekannt wurde, dass China am 8. Januar 2023 wieder öffnen wird.