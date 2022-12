MAE HONG SON: Am langen Vatertags-Wochenende (2.–5. Dezember 2022) waren die Hotels in Mae Hong Son im Norden des Landes restlos überfüllt, weshalb viele Inlandstouristen in ihren Autos schlafen mussten, die am Sonntag in die „thailändische Schweiz“ strömten.

Viele Inlandstouristen besuchten den Pang-Ung-See in der Provinz Mae Hong Son, wo sich das Pang Tong Royal Development Project befindet, das vom verstorbenen König Bhumibol Adulyadej dem Großen initiiert wurde, dessen Geburtstag am Vatertag gefeiert wird. Dort waren die Temperaturen auf 17 Grad Celsius gesunken.

Ein beliebtes Ausflugsziel war das malerische Dorf Ban Ruam Thai am Pang-Ung-See, wo es König Bhumibol gelang, die Einheimischen vom Opiumanbau zum Anbau von Obst und Gemüse zu bewegen.

Panudet Chaisakul, Vorsitzender der Mae Hong Son Tourism Business Association, sagte gegenüber der Presse, dass die Besucher die für die Tropen kühlen Temperaturen und das morgendliche Nebelmeer über den Tälern der Provinz genossen.

Er lud die Touristen ein, eine weitere berühmte Attraktion in dieser Gegend zu erleben – die 4.088 Kurven und spektakulären Sehenswürdigkeiten auf den Straßen 1095 und 108 zwischen Chiang Mai und Mae Hong Son.

Besucher, die die so genannte „Drachenroute“ bezwingen, können auch ein Zertifikat als Souvenir erhalten, fügte er hinzu.

Ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen in Mae Hong Son sind die leuchtend gelben Hügel des Bezirks Khun Yuam, wo zu dieser Jahreszeit die wilden Ringelblumen (dok bua tong) in voller Blüte stehen.

Der Thung Bua Thong Forest Park des Bezirks hat im vergangenen Monat bereits mehr als 80.000 Besucher verzeichnet, informierte der Leiter des Waldparks Manoch Kingmuang.