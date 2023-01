Von: Björn Jahner | 05.01.23

Foto: The Nation

KOH SAMUI/KOH PHANGAN: Hunderte von ausländischen Touristen standen am Mittwoch und Donnerstag Schlange, um mit dem Schnellboot von Koh Samui nach Koh Phangan überzusetzen, wo am Freitag (6. Januar 2023) die nächste Full Moon Party stattfindet.

Der Hauptpier von Koh Samui, Ban Na Thon, war in den letzten Tagen überfüllt, als ausländische Urlauber auf die berühmte Partyinsel in der Provinz Surat Thani strömten.

Für die Vollmondparty am kommenden Freitag werden Tausende von Touristen erwartet, die am Strand von Haad Rin eine Nacht mit Tanz, Feuershows, Alkohol und elektronischer Musik verbringen wollen.

Aber auch tagsüber gibt es auf Koh Phangan viel zu entdecken: Wunderschöne Strände, farbenfrohe Korallenriffe, Berge, Wasserfälle sowie die Lebensweise der lokalen Kokosnussbauern und Fischer.

Kitti „Steven“ Tharaphutthi, Geschäftsführer von Lomprayah Speedboat auf Koh Samui, sagte gegenüber der Presse, dass ausländische Touristen seit Weihnachten auf die drei Inseln Samui, Phangan und Koh Tao strömen.

Obwohl einige von ihnen nach Neujahr in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind, bleiben viele hier, um an der Vollmondparty am Freitag teilzunehmen, sagte er.

Das Unternehmen hat auf die hohe Nachfrage reagiert und die Zahl der täglichen Schnellbootfahrten auf sieben für Koh Phangan und drei für Koh Tao erhöht. Das Unternehmen befördert nun rund 1.000 Passagiere pro Tag, von denen die meisten Ausländer sind.