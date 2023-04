Foto: The Nation

BANGKOK: Ausländische Touristen strömten an Songkran in traditionellen thailändischen Kostümen zum Wat Arun (Tempel der Morgenröte) in Bangkok und drehten damit die Uhr ein paar Jahrhunderte zurück, – zumindest optisch.

Ein Kostümverleih in der Nähe des weltbekannten Wahrzeichens berichtete, dass traditionelle thailändische Kostüme während des traditionellen Neujahrsfestes sehr gefragt waren, insbesondere bei weiblichen Touristen.

Die Schönheit der traditionellen thailändischen Seidenkleidung sei für Frauen besonders attraktiv, fügte der Betreiber des Geschäfts hinzu.

Der Mietpreis für ein traditionelles thailändisches Outfit samt Accessoires beginnt bei 150 Baht für drei Stunden, Make-up-Service inklusive.

Das traditionelle thailändische Kostüm für Frauen besteht aus einem Mieder, das mit einem einzigen Tuch bedeckt ist, das über die Brust bis zur nicht dominanten Schulter reicht und die andere Schulter unbedeckt lässt.

Männer hingegen können ein Hemd mit langen Ärmeln, verlängertem Kragen und Schärpe mieten. Vervollständigt wird das Outfit durch ein großes rechteckiges Stück Stoff, den so genannten Pakama, der um die Taille gewickelt wird.