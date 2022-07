Von: Björn Jahner | 02.07.22

Foto: The Nation

SONGKHLA: Rund 5.000 Touristen reisten am Freitag über den Sadao-Grenzübergang von Malaysia nach Thailand ein, nachdem der vorher obligatorische „Thailand Pass“ am 1. Juli 2022 abgeschafft und somit die Einreise ins Königreich vereinfacht wurde. Nach Aussage der Behörden sei der Grenzverkehr seitdem um das Fünffache gestiegen.

Tausende von meist malaysischen Touristen reisten über Sadao in Bussen, Kleintransportern und Privatfahrzeugen nach Thailand ein. Vor Freitag hatte der Grenzübergang im Durchschnitt nur 1.000 bis 1.500 Ankünfte pro Tag verzeichnet.

Sitthiphong Sitthiphatprapha, Präsident der Hat Yai Songkhla Hotels Association, sagte gegenüber der Presse, er sei zuversichtlich, dass es keine größeren Probleme geben werde, da die malaysischen und singapurischen Touristen nach der Abschaffung des „Thailand Pass“ zurückkehren würden.

Laut Sitthiphong Sitthiphatprapha rechnen die örtlichen Hoteliers im Juli mit 150.000 Touristen aus Malaysia, nachdem am ersten Tag bereits 5.000 angekommen waren.

Khun Sitthiphong fügte hinzu, dass die meisten Besucher die lokale Küche und die Sehenswürdigkeiten von Songkhla kennenlernen möchten, so dass die Reiseveranstalter zuversichtlich seien, dass die Tourismusziele in der Provinz an diesem Wochenende belebt sein werden.