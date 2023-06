Von: Björn Jahner | 17.06.23

Touristen am Thapae Gate in der Altstadt von Chiang Mai. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Tourismusindustrie in Chiang Mai erholt sich weiter und die durchschnittliche Auslastung der Hotels in der Provinz hat in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 75 Prozent erreicht, verkündete Paisan Sukcharoen, Präsident der Thai Hotels Association (Upper Northern Chapter).

Auf der Mitgliederversammlung des Verbandes am Donnerstag (15. Juni 2023) berichtete Khun Paisan, dass die Hotels in der Nord-Provinz von Januar bis März dieses Jahres eine Auslastung von 70 Prozent verzeichneten, bevor die Zahl im April auf weniger als 30 Prozent sank, da Chiang Mai, wie andere nördliche Provinzen auch, mit Smog und hohen PM 2,5-Werten zu kämpfen hatte.

Er fügte hinzu, dass dieser Trend auch die Betreiber von nicht registrierten kleinen Hotels dazu veranlasst habe, ihre Zimmerzahl auf acht oder mehr zu erhöhen, um die gesetzlichen Anforderungen für die Registrierung als kleines Hotel zu erfüllen und mehr Kunden anzuziehen.

Khun Paisan zufolge gibt es derzeit etwa 600 registrierte Hotels in der Provinz, etwa 2.000 weitere müssen noch registriert werden.

Er kündigte an, dass der Verband mit den Touristenattraktionen zusammenarbeiten werde, um das Hotelpersonal zu schulen, insbesondere in den Bereichen Sprache und Technologie, um sich auf die steigende Zahl von Touristen vorzubereiten, die in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird.

Suladda Sarutilavan, Direktorin des Chiang Mai-Büros der Tourism Authority of Thailand (TAT), informierte unterdessen, dass Chiang Mai in den ersten fünf Monaten dieses Jahres über 4,7 Millionen Besucher verzeichnete, von denen 3,08 Millionen Thais und der Rest Ausländer waren.

Sie fügte hinzu, dass die Touristen, die die nördliche Stadt besuchen, in der Regel zwei bis drei Tage in den lokalen Hotels verbringen, die zusammen über 34.000 Zimmer verfügen. Die Gesamtausgaben der Touristen in den fünf Monaten beliefen sich auf 46,7 Milliarden Baht, überwiegend für Unterkünfte, Essen und Unterhaltung.

Die TAT schätzt, dass Chiang Mai in diesem Jahr mindestens 80 Milliarden Baht an Tourismuseinnahmen erzielen wird und sich damit dem Wert von 100 Milliarden Baht aus der Vor-Pandemie-Zeit (2019) annähert.