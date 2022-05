BANGKOK: Der Präsident einer Vereinigung von Geschäftsleuten in Bangkoks Touristenhochburg Khao San Road sagt, dass die Touristenzahlen wieder ansteigen. Diese Nachricht kommt, nachdem die Einreisebestimmungen für Ausländer mit dem Thailand-Pass gelockert wurden, was das Reisen nach Thailand seit dem 1. Mai etwas weniger mühsam macht. Der Präsident erklärte gegenüber der Bangkok Post, dass die Zahl der Touristen auf der Fußgängerzone immer noch nicht mehr als 20 % der Zahlen aus der Zeit vor dem Covid beträgt.

Im vergangenen Monat, als die thailändischen Behörden die Songkran-Feierwilligen mit strengen Covid-19-Beschränkungen in Schach hielten, sagten nach Angaben des Präsidenten viele Geschäfte in der Khaosan Road ihre Songkran-Partys ab. Sa-nga Ruangwatthanakul, Präsident der Khao San Road Business Operators Association, sagt jedoch, dass in dieser Zeit trotz der Einschränkungen mehr Touristen in die Khao San Road kamen, um die Pubs und Märkte zu besuchen.

Er sagt, die Zahl der Touristen habe weiter zugenommen, nachdem Thailand am 1. Mai die Einreisebestimmungen gelockert hatte.

Sa-nga sagt, dass die Geschäftsinhaber aufgrund der leicht erleichterten Einreisebestimmungen nun in der Lage sind, ein ähnliches Einkommen zu erzielen wie vor der Zeit des Kovid. Jetzt fordert Sa-nga die thailändische Regierung auf, die Registrierungspflicht für ausländische Besucher mit dem Thailand-Pass vollständig abzuschaffen und Kampagnen zu organisieren, um Touristen wieder nach Khao San zu bringen.

Er fügte hinzu, dass die Pläne der Regierung, Covid-19 in Bangkok als endemisch zu erklären, ebenfalls zur Verbesserung der touristischen Situation beitragen werden.

Covid-19 hat den Plänen der thailändischen Behörden für die Khao San Road einen Dämpfer versetzt. Im Jahr 2019 kündigte die Bangkok Metropolitan Authority an, 1,6 Millionen Dollar zu investieren, um die Khao San Road in eine regulierte "internationale Fußgängerzone" umzuwandeln und den beliebten Touristenstreifen von seiner früheren "Backpacker-Hochburg" in eine Straße mit breiterer touristischer Anziehungskraft umzuwandeln.

Die Khao San Road wurde schließlich im Jahr 2020 renoviert, obwohl die Renovierung aufgrund von Covid-19 weniger spektakulär verlief als erwartet, da viel weniger Ausländer kamen. Dennoch waren die Straßen an den Wochenenden immer noch voll mit jungen Thais. Und das ist immer noch so.

Quelle: Bangkok Post