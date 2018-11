THAILAND: Trotz steigender Temperaturen suchen Touristen weiterhin Thailands Berge auf, um das kühle Wetter zu erleben.

Viele Touristen, so berichtet „NNT“, kamen am vergangenen Wochenende auf den Doi Inthanon in Chiang Mai in der Hoffnung an, den Sonnenaufgang durch ein Nebelmeer beobachten zu können, ein Naturschauspiel, das nur zur Winterzeit eintritt und für Tropenbewohner ein seltenes Ereignis ist. Der für die Jahreszeit jedoch untypische Temperaturanstieg machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, weshalb auch der erhoffte Morgentau ausblieb.

Der Bezirk Sangklaburi in der Provinz Kanchanaburi hatte zahlreiche Besucher angezogen, die die Dörfer der Mon und Karen besuchten. Die Hotels und Gastfamilien (Homestay) im Bezirk sind bis Neujahr ausgebucht. Ausländische Urlauber haben es in den ethnischen Dörfern besonders genossen, die traditionellen Gewänder anzuziehen und Fotos zu machen, um ihren Besuch aufzuzeichnen.

Im Stadtteil Sangkom der Provinz Nong Khai konnten Reisende sowohl Morgennebel als auch das grüne Grün der Region genießen. Das beliebteste Reiseziel des Bezirks ist eine Insel im Mekong, die am frühen Morgen oft von Nebel umgeben ist.

Der Bezirk Jae Hom in der Provinz Lampang lockte mit seinem Morgennebel auf dem Berg Doi Fah Ngam, der nur über eine zwei Kilometer lange Wanderung erreichbar ist.