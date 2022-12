Von: Björn Jahner | 03.12.22

Foto: The Thaiger

LOPBURI: Einheimische in der Provinz Lopburi in Zentralthailand, die für ihre außer Kontrolle geratene Affenpopulation bekannt ist, bitten Touristen, den Affen keine Zigaretten mehr zu geben.

Tierschützer in Lopburi waren betrübt, als sie einen Clip in den sozialen Medien sahen, in dem ein Besucher der Stadt einem Affen eine brennende Zigarette zusteckte.

In dem Clip nahm das unschuldige Äffchen die Zigarette am brennenden Ende auf und verbrannte sich unter Schmerzen. Der Zigarettenbesitzer brach in Gelächter über den Affen aus.

Pong, ein Händler vor dem Phra-Prang-Sam-Yot-Tempel, sagte gegenüber der Presse, er könne nicht verstehen, wie jemand einem kleinen Affen so etwas antun könne. Er fragte: „Fühlen sie keinen Schmerz?“

Pong riet Touristen, die Affen in Lopburi nicht zu schikanieren. Wenn man die Affen zu sehr ärgert, reagieren sie entsprechend ihrer natürlichen Instinkte, und das Ergebnis wird nicht schön sein, warnte er. Schließlich sind die Affen in Lopburi für ihre Gewalttätigkeit bekannt.

Er riet Touristen, mit Liebe und Freundlichkeit zu kommen und den Affen nur Dinge zu geben, die angemessen sind. Oi, eine einheimische Frau, die „Affen wie ihre eigene Familie liebt“, sagte, sie habe ihr ganzes Leben unter Makaken gelebt. „Als ich den Clip sah, hatte ich Tränen in den Augen. Diese Menschen haben kein Gewissen und kein Mitgefühl für Tiere.“

„Man könnte mehr Schaden anrichten, als man denkt. Was wäre, wenn der Affe die Zigarette auf das Dach eines der alten Holzhäuser bringt, die die Stadt umgeben? Was wird dann passieren?“, fragte sie.

Raucher werden aufgefordert, ihre Zigaretten in ordnungsgemäß zu entsorgen und sicherzustellen, dass sie vollständig ausgedrückt sind, wenn sie sie wegwerfen.