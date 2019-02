Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

LAMPHUN: Ein ausländisches Paar hat beim Besuch einer Höhle in der Provinz Lamphun eine mumifizierte Leiche gefunden.

Die Touristen hatten sich rund 40 Meter in der Thor-Höhle im Bezirk Mae Tha vorgewagt, als sie einen fürchterlichen Geruch wahrnahmen. Sie stießen auf eine in Plastik und Bekleidung eingewickelte Leiche und alarmierten die Polizei. Rettungsdienste bargen die Leiche. Wegen des kahlgeschorenen Kopfes und der Mönchsbekleidung gehen die Ermittler von einem toten Mönch aus. Er muss seit mehreren Monaten in der Höhle gelegen haben. Die Polizei ermittelt, ob ein Tötungsdelikt vorliegt oder der Mönch in der Höhle starb.