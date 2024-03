Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.24

PHI PHI: Auf den Phi Phi Inseln kam es zu einem ernsten Verstoß gegen Umweltschutzgesetze, als Touristen eine Muschel vom Meeresgrund entnahmen. Der Vorfall, der durch soziale Medien ans Licht kam, zieht nun rechtliche Untersuchungen nach sich.

Im Juni 2023 gerieten zwei chinesische Touristen in die Kritik, weil sie während eines Tauchgangs vor Koh Racha in der Provinz Phuket Fotos aufnahmen, auf denen sie einen Seestern halten und auf Korallen treten.

Diese Aktionen verstießen gegen ein Gesetz zum Schutz der Küstenumwelt, das Strafen von bis zu zwei Jahren Gefängnis und/oder eine Geldstrafe von 200.000 Baht vorsieht.

Die Phi Phi Inseln, ein Juwel in der Andamanensee, sind nicht nur ein Paradies für Touristen, sondern auch ein geschütztes Naturerbe. Yutthaphong Damsrisuk, der Leiter des Nopparat Thara Beach-Phi Phi Islands Nationalparks, hat klare Richtlinien für Besucher formuliert, um die einzigartige Natur der Inseln zu schützen:

1. Schutz der Meeresbewohner: Touristen dürfen keine Korallen, Meereslebewesen oder sonstige natürliche Ressourcen sammeln, entfernen oder beschädigen. Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt der Ökologie und Biodiversität.



2. Keine Verschmutzung: Es ist untersagt, Abwässer, Abfälle oder andere schädliche Stoffe zu hinterlassen, die die Umwelt belasten könnten.



3. Verbot der Jagd: Die Jagd auf Tiere, das Fangen von Meereslebewesen oder jegliche Aktivitäten, die die Arten im Nationalpark gefährden könnten, sind streng verboten.

Die Phi Phi Inseln, ein Archipel in der Provinz Krabi, sind bekannt für ihre atemberaubende Naturschönheit und ziehen jährlich Tausende von Besuchern an. Die Inselgruppe besteht aus sechs Inseln, wobei Koh Phi Phi Don und Koh Phi Phi Leh die bekanntesten sind. Phi Phi Don, die größere der beiden, beherbergt die meisten Einwohner und Touristenunterkünfte, während Phi Phi Leh vor allem für die Bucht Maya Bay bekannt ist, die durch den Film "The Beach" berühmt wurde. Trotz ihrer Beliebtheit leben auf den Phi Phi Inseln nur etwa 2.500 ständige Einwohner, was den Schutz ihrer empfindlichen Ökosysteme umso wichtiger macht.

Die Inseln liegen in der Andamanensee, etwa 40 Kilometer südwestlich von Krabi Stadt und sind Teil des Hat Nopparat Thara-Mu Ko Phi Phi Nationalparks, der eine Fläche von rund 390 Quadratkilometern umfasst. Dieses geschützte Gebiet steht unter strengen Umweltauflagen, um die einzigartige Flora und Fauna sowie die marinen Ökosysteme zu bewahren. Der Vorfall, bei dem Touristen eine Muschel entnahmen, verstößt somit nicht nur gegen lokale Gesetze, sondern gefährdet auch die Biodiversität der Region.