Foto: The Nation

KOH CHANG: Es ist der Geheimtipp für Urlauber auf Koh Chang, die sich nicht nur den ganzen Tag am Strand sonnen, sondern spannende und außergewöhnliche Erfahrungen sammeln möchten – ein altes, riesiges, verlassenes Schiff, auf dem es sogar „spuken“ soll.

Das „Galaxy Hotel“, auch Koh Chang Ghost Ship genannt, zieht laut Aussage lokaler Medien immer mehr Touristen auf Koh Chang in seinen Bann, die auf der Suche nach neuen Reiseerlebnissen sind. 20 bis 40 Personen sollen diesen verlassenen Ort pro Tag besuchen.

Foto: The Nation

Das Hotel war früher ein siebenstöckiges Kreuzfahrtschiff, bevor es zu einem Hotel umfunktioniert wurde. Es war Teil des Projekts „Koh Chang Grand Lagoona“.

Der Betrieb des Hotels wurde jedoch nach dem wirtschaftlichen Einbruch vor etwa 20 Jahren eingestellt.

Foto: The Nation

Das Galaxy Hotel, das etwa 27 Kilometer vom Fähranleger in Koh Chang entfernt liegt, ist nicht mehr in Betrieb, kann aber von Besuchern besucht und besichtigt werden, so der Besitzer der Anlage. Der Eintritt für die Besichtigung des schiffsförmigen Hotels kostet 150 Baht pro Person.

Foto: The Nation

Die erste und zweite Etage dienten früher als Tagungsräume und Personalräume, während die dritte bis fünfte Etage etwa 200 Gästezimmer beherbergt. Einige der Einrichtungen in den Zimmern – wie Fernseher, Kühlschränke, Bettwäsche und Handtücher – befinden sich noch im Originalzustand, als das Hotel in Betrieb war. In den letzten beiden Stockwerken befand sich früher ein Restaurant.

Foto: The Nation

Nach Aussage des Eigentümers steht es den Besuchern frei, jede Ecke des Schiffes zu inspizieren. Einige abergläubische Besucher hatten die Geschichte von Menschen verbreitet, die aus dem siebten Stock gestürzt waren, was dem Ort den Ruf eines Spukhauses einbrachte.