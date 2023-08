Von: Björn Jahner | 26.08.23

TRAT: Trotz der Nebensaison vermeldet das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) weiterhin eine anhaltende Besucherströmung zu den Inseln Koh Kood und Koh Mak.

Am letzten Wochenende (19.–20. August 2023) wurden zwischen 10.00 und 12.00 Uhr über 500 Besucher pro Tag am Laem-Sok-Pier in der Provinz Trat verzeichnet, die mit den Fähren von vier verschiedenen Unternehmen zwischen dem Festland und den beiden Inseln reisten. Unter den Reisenden befanden sich auch viele internationale Touristen, insbesondere aus Europa.

Nisit Phakhom von der der Hafenbehörde Trat wies darauf hin, dass trotz der aktuellen Monsunzeit und des unruhigen Seegangs der stetige Besucherstrom nicht abbricht. Die Behörde hat sowohl Gäste als auch Betreiber vor den starken Wellen gewarnt und sie aufgefordert, die Seetüchtigkeit ihrer Schiffe sicherzustellen.

Detchathorn Chanob, der Bürgermeister von Koh Kood, würdigte die unberührte Schönheit der Natur und die anhaltende Anziehungskraft für Touristen. Er führte den Anstieg der Besucherzahlen darauf zurück, dass Reisende aufgrund der Wartezeiten für die Fähre vermehrt Koh Kood im Vergleich zu Koh Chang bevorzugen. Obwohl rund 40 Prozent der Hotels und Resorts vorübergehend geschlossen sind, üben die erschwinglichen Unterkünfte und Attraktionen von Koh Kood nach wie vor eine große Faszination aus.

Nolan Suwatjananan, der Bürgermeister von Koh Mak, betonte die Bemühungen der lokalen Verwaltung, den Tourismus sowohl während der bevorstehenden Regenzeit als auch während der üppig grünen Jahreszeit zu fördern. Veranstaltungen wie der zurückliegende „Sexy Run Koh Mak 2023“ lockten etwa 500 Teilnehmer an und brachten der Gemeinde erhebliche Einnahmen ein.