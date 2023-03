Von: Björn Jahner | 19.03.23

Foto: Tourism Authority Of Thailand



HUA HIN: Das jüngste lange Wochenende in der Provinz Prachuap Khiri Khan, zu der auch Hua Hin gehört, hat nach Angaben der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) den Tourismus angekurbelt und dem lokalen Handel Einnahmen von über 548 Millionen Baht beschert.

Atchawun Kongkapan, Direktor des lokalen TAT-Büros in Prachuap Khiri Khan, sagte gegenüber der Presse, dass die touristische Atmosphäre in der Provinz Prachuap Khiri Khan während des verlängerten Wochenendes (3.–6. Mrz.) sehr lebhaft war und die Hotelauslastung im Durchschnitt bei 70 bis 80 Prozent lag.

Bei den meis­ten Inlandstouristen handelte es sich um Familien, Gruppen von Freunden und junge Paare, während die ausländischen Touristen hauptsächlich aus Deutschland, England, Frankreich, China, Korea und Japan kamen.

Der Bezirk Hua Hin ist nach wie vor das Hauptreiseziel für thailändische Touristen, aber auch andere Bezirke wie Ao Manao und die Gegend um den Militärstützpunkt Wing 5, Ban Krood Beach, Ao Bo Thong­lang, Phra Mahathat Chedi Pakdee Prakas im Bezirk Bang Saphan und der Grenzkontrollpunkt Dan Singkhon zogen eine große Zahl von Besuchern an. Mehr als 1.000 Touristen bestiegen den Aussichtspunkt Khao Lom Muak, während über 200 internationale und einheimische Radfahrer an der „Dust Man Gravel Challenge“ teilnahmen.

Der Zustrom von Touristen hat auch zu einem Anstieg der Einnahmen der örtlichen Unternehmen geführt. Restaurants, Cafés, Souvenirläden und andere kleine Geschäfte profitierten von dem Anstieg der Besucherzahlen, und viele meldeten höhere Umsätze als üblich.

Thai AirAsia hat zwischenzeitlich angekündigt, ab April 2023 einen weiteren Flug von Chiang Mai nach Hua Hin anzubieten, also vier Flüge pro Woche. Die Sondertarife beginnen bei 790 Baht pro Person, was den Tourismus in der Region weiter ankurbeln dürfte, insbesondere während des bevorstehenden Songkran-Festes.