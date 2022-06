Foto: The Nation

TRAT: Die so genannte „Einbaum-Insel“ vor Koh Kradat in der Ostküstenprovinz Trat, eine winzig kleine Insel mit nur einem Baum, ist so populär geworden, dass die Touristenmassen den Baum schwer beschädigt haben, teilten die lokalen Behörden mit.

Nun soll die Einbaum-Insel, die sich zu einem Social-Media-Hit entwickelt hatte, mit verschiedenen Maßnahmen vor weiteren Schäden geschützt werden.

Das winzige, nur wenige Meter breite Eiland wird auf Thai „Koh Khai Hua Roh“ genannt, weil es den Zeichnungen lustiger Szenen mit einem Mann und einer Frau ähnelt, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind.

Nachdem ein Tourist auf einer Facebook gepostet hatte, dass das Eiland wie die Szene im Comic aussieht, strömten die Touristen wie auf Armeisenpfaden auf Selfie-Safari zur Einbaum-Insel.

Am Dienstag (15. Juni 2022) präsentierte die Koh Mak Tambon Administrative Organisation (TAO) einem lokalen Reporterteam die Schäden an der Naturattraktion. Einige kleine Äste des Baumes waren abgebrochen, und die große Wurzel über dem Felsen wurden wiederholt unachtsam zertreten. Die Beamten erklärten, dass sich der Baumstamm zudem stärker neigen würde als noch vor einigen Jahren, bevor der Ort von den überwiegend inländischen Selfie-Touristen-Horden entdeckt wurde.

Lertrob Saithongpu, der Direktor der Standhaltungsabteilung der Khon Mak TAO, sagte, Touristen seien offenbar sogar auf den Baum geklettert und hätten einige kleine Äste abgebrochen.

Er sagte, die TAO werde verschiedene Maßnahmen prüfen, mit denen die Zahl der Touristen, die die Insel besuchen dürfen, begrenzt werden sollen, zudem nur zu bestimmten Jahreszeiten, damit sich der Baum regenerieren kann.

Er sagte, die Insel könne nur fünf Touristen gleichzeitig aufnehmen, aber manchmal seien mehr als fünfmal so viel auf der Insel.

Mit einer speziellen Aufklärungskampagne sollen die Touristen informiert werden, wie sie szum Erhalt des Baumes beitragen können.