Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.19

KRABI: Touristen am Strand Nopparat Thara in Ao Nang haben am Mittwochabend mit zwei Wasserhosen ein seltenes Naturphänomen beobachtet.

Gegen 18 Uhr tauchte der Wirbel über dem Meer auf, erst nach zehn Minuten war er wieder verschwunden. Wasserhosen sind in Thailand als „Phayu Nguang Chang" (Elefantensturm) bekannt. In Nong Thalee wurden zwei Häuser beschädigt - etwa 200 Dachziegel lösten sich und fielen auf das Grundstück. Es gab keine Verletzten. Wasserhosen haben nicht die Kraft von Tornados, gefährden aber Boote und kleine Schiffe. Ein Mitarbeiter der Rettungsstiftung Phitak Pracha postete ein Video von dem Phänomen in den sozialen Netzwerken.