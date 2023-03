PATTAYA: Reporter des thailändischen Nachrichtenportals 77kaoded statteten dem Bungee-Jumping-Platz des Changthai Thappraya Safari and Adventure Park in Pattaya einen Besuch ab, nachdem die Medien in Hongkong berichtet hatten, dass ein Tourist beim Bungee-Jumping verletzt wurde, als das Bungeeseil in dem Abenteuerpark riss.

Der 41-jährige thailändische Manager des Vergnügungsparks verteidigte sein Unternehmen gegenüber den Vorwürfen der Presse. Er demonstrierte den Medienvertretern die Verfahren, zu denen auch das Wiegen des Springers gehört.



Er erklärte, dass das Seil in der Nähe des Wassers gerissen sei. Der Tourist wurde daraufhin ins Pattaya Memorial Hospital gebracht, wo die Ärzte ihn gründlich untersuchten und feststellten, dass er keine Verletzungen hatte, weshalb alle Beteiligten froh waren, dass er nach Hause fliegen konnte. Er erhielt eine Barauszahlung und die Rückerstattung seiner Sprunggebühr, so der Abenteuerpark-Betreiber.



Die Bungee-Jumping-Anlage war seit sieben Jahren in Betrieb und hatte noch nie einen Unfall verzeichnet. Der Manager des Betriebs entschuldigte sich für den Vorfall.