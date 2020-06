Von: Redaktion (dpa) | 09.06.20

JAKARTA: Nach tagelangem Ausharren in einer fast ausweglosen Lage ist ein Tourist auf Bali gerettet worden. Der 29-jährige Brite sei im Bezirk Badung der indonesischen Ferieninsel in einen fünf Meter tiefen Brunnen gestürzt, nachdem er Anwohnern zufolge von einem Hund verfolgt wurde, berichtete eine Sprecherin des balinesischen Such- und Rettungsdienstes am Montag. «Uns wurde gesagt, er sei dort fünf Tage gefangen gewesen.»

Der Mann sei verletzt, aber bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht worden, ergänzte sie. Örtlichen Medien zufolge hatte sich der Tourist bei dem Sturz ein Bein gebrochen. Wie das Nachrichtenportal Detik.com berichtete, hatte am Samstag ein Anwohner, der in der Nähe nach Gras für seine Tiere suchte, die Schreie des Mann in dem Loch gehört. Die Retter erreichten ihn schließlich mit einer Leiter und zogen ihn aus dem Brunnen.