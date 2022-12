PATTAYA: Die Behörden in Pattaya haben ihre Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 19-jähriger Russe am Donnerstag (15. Dezember 2022) bei einem Basketballspiel mit Freunden auf einem öffentlichen Sportplatz in der Touristenmetropole einen Stromschlag erlitten hat.

Polizeikommandant Yutthaphon Bunkert und der Rettungsdienst von Sawang Boriboon reagierten auf einen Hilferuf von Personen, die sich auf dem Platz eines Sportzentrums in der Sukhumvit Road Pattaya Soi 15 befanden.

Sie fanden Alexey Sobolev nicht ansprechbar vor. Trotz Herz-Lungen-Wiederbelebung und Einlieferung ins Krankenhaus wurde er für tot erklärt.

Ein Mitspieler namens Phubadin Thongseua, 20, sagte, Alexey habe einen Ball in einem Bereich neben einem Metallzaun und einem Strommast holen wollen.

Dabei erlitt er einen Stromschlag. Freunde zogen ihn weg und riefen die Rettungskräfte.

Die Polizei riegelte den Bereich des Platzes ab, der von der Stadtverwaltung verwaltet wird, berichtete die thailändische Tageszeitung „Thai Rath“, während eine Untersuchung eingeleitet wurde.

„Thai Rath“ fügte hinzu, dass es viele Störungen am Gericht gab, während sie darüber spekulierten, wer die Verantwortung für den Vorfall übernehmen könnte.

Die Polizei sagte, dass es nach einem Kurzschluss aussah, nachdem sie in der unmittelbaren Umgebung des Vorfalls eine fehlerhafte Verkabelung mit losem Klebeband entdeckt hatte.