Von: Björn Jahner | 08.03.23

CHIANG MAI: Der Ausschuss für öffentlich-private Wirtschaftsentwicklung der Provinz im Norden des Landes und das Büro der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) haben am Montag einen Plan erörtert, der in diesem Jahr 2,38 Billionen Baht an Tourismuseinnahmen bringen soll.

Die Gespräche, die von Chiang Mais stellvertretenden Gouverneur Weerapong Ritrod geleitet wurden, konzentrierten sich auf die Wirtschaft und den Tourismus in der nördlichen Region.

Die Beamten waren sich einig, dass sich der Aufschwung in diesem Trimester fortsetzen wird, was auf viele Faktoren zurückzuführen ist, unter anderem auf die steigende Zahl ausländischer Besucher nach der Covid-19-Pandemie.

Nach Angaben des TAT-Büros der Provinz erhielt Chiang Mai im vergangenen Jahr mindestens 60 Millionen Baht von Besuchern. Von den 8,7 Millionen Besuchern waren jedoch die meisten Thailänder, da ausländische Länder ihren Bürgern Reisebeschränkungen auferlegt haben, hieß es.

Mit der Verbesserung der Pandemie-Situation kehrten die Ausländer in diesem Jahr in die Provinz zurück. Vor diesem Hintergrund einigten sich die Beamten auf einen Tourismusplan, der der Provinz helfen soll, mindestens 2,38 Billionen Baht an Tourismuseinnahmen zu erzielen.