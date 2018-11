Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.18

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat ein Tourismuspaket geschnürt und hofft, damit in den kommenden Monaten mehr Ausländer für einen Urlaub im Königreich zu gewinnen.

Das Ziel der Tourismusbranche sind in diesem Jahr 38 Millionen ausländische Urlauber und Einnahmen in Höhe von zwei Billionen Baht. Diese Ziele können nach den massiven Absagen chinesischer Touristen nur erreicht werden, wenn weitere Besucher ins Land kommen. Als Anreize gewährt die Immigration vom 15. November bis 15. Januar ein Double-Entry-Visum mit einer Laufzeit von sechs Monaten für all jene, die ein Single-Entry-Visum beantragen; Ausländer mit einem Visum können Nachbarländer besuchen, ohne ein neues Visum beantragen zu müssen; im Ausland arbeitende Expats können unbeschränkt über Land nach Thailand einreisen; es werden mehr Schalter für die Rückzahlung der Mehrwertsteuer (VAT) an Touristen eingerichtet; im Rahmen der Kampagne „Amazing Thailand Grand Sale“ werden Kaufhäuser und Geschäfte Touristen erhebliche Rabatte einräumen.

Zuvor war bereits der Verzicht auf Gebühren von jeweils 2.000 Baht für einreisende Ausländer aus 21 Staaten, darunter China, bei der Beantragung von „Visa on Arrival“ beschlossen werden. Da diese Änderung bereits in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurde, wird sie vom 15. November bis zum 13. Januar gelten.